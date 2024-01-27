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Елена Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1843 ст.

Муж: Никифоръ Семионовъ

Рождение ребёнка
18.05.1853 ст.

Сын: Некрасовъ Петръ Никифоровъ

Отец ребёнка: Никифоръ Семионовъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неонила Никифорова

Отец ребёнка: Никифоръ Семионовъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Февронья Никифорова

Отец ребёнка: Никифоръ Семионовъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Никифорова

Отец ребёнка: Никифоръ Семионовъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина (Акилина)

Отец ребёнка: Никифоръ Семионовъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аполинарья Никифорова

Отец ребёнка: Никифоръ Семионовъ

Смерть
Неизвестно
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