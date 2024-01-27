Елена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1843 ст.
Муж: Никифоръ Семионовъ
Рождение ребёнка
18.05.1853 ст.
Сын: Некрасовъ Петръ Никифоровъ
Отец ребёнка: Никифоръ Семионовъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неонила Никифорова
Отец ребёнка: Никифоръ Семионовъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Февронья Никифорова
Отец ребёнка: Никифоръ Семионовъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Никифорова
Отец ребёнка: Никифоръ Семионовъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина (Акилина)
Отец ребёнка: Никифоръ Семионовъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аполинарья Никифорова
Отец ребёнка: Никифоръ Семионовъ
Смерть
Неизвестно