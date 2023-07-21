Овчеренко Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчеренко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Овчаренко Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчеренко Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Овчаренко Григорий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно