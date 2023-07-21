Овчеренко Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчеренко Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчеренко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Овчаренко Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчеренко Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Овчаренко Григорий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаренко Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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