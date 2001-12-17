Дубова Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.2022
Сын: Хвостов Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.2023
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности