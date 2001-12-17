Дубова Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубова Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2001

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.2022

Сын: Хвостов Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.05.2023

Сын: Хвостов Мирон Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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