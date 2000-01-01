Гусева (Шалеева) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Шалеева) Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.?

Пол

Женский

Отец

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.?

Отец: Шалеев Юрий

Мать: Шалеева Мария Андреевна

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