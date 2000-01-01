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Гусева (Шалеева) Татьяна Юрьевна
Гусева (Шалеева) Татьяна Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.?
Пол
Женский
Отец
Шалеев Юрий
Мать
Шалеева (Гущина) Мария Андреевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
25.01.?
Отец:
Шалеев Юрий
Мать:
Шалеева Мария Андреевна
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