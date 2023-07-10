Плешаков Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1888 ст.
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
ГАУО
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно