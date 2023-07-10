Плешаков Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешаков Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плешаков Василий Агафонович

Мать: Плешакова Марфа Клементьевна

Рождение ребёнка
01.05.1888 ст.

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

ГАУО
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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