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Ситков Петр Васильевич

Место рождения

Усть-Уйка

Дата рождения

12.07.1864

Дата смерти

14.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Уйка
Рождение ребёнка
23.06.1910

Дочь: Томилова Агреппина

Мать ребёнка: Крылова Аграфена Ильинична

Рождение ребёнка
1918

Сын: Крылов Михаил

Мать ребёнка: Крылова Аграфена Ильинична

Рождение ребёнка
14.12.1925

Дочь: Миерских Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Крылова Аграфена Ильинична

Рождение ребёнка
1930

Сын: Ситков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Крылова Аграфена Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Аграфена Ильинична

Смерть
14.05.1961
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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