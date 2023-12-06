Ситков Петр Васильевич
Место рожденияУсть-Уйка
Дата рождения12.07.1864
Дата смерти14.05.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.06.1910
Дочь: Томилова Агреппина
Мать ребёнка: Крылова Аграфена Ильинична
Рождение ребёнка
1918
Сын: Крылов Михаил
Мать ребёнка: Крылова Аграфена Ильинична
Рождение ребёнка
14.12.1925
Дочь: Миерских Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Крылова Аграфена Ильинична
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Крылова Аграфена Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.1961
Челябинск, Челябинский, Челябинская область