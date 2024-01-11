(Хамитова) Рахима (Рахимя)
Место рожденияг.Тетюши, Казанская губерния, Тетюшкий уезд,Российская империя,
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
г.Тетюши, Казанская губерния, Тетюшкий уезд,Российская империя,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амиров Феринад Абдуллович
Отец ребёнка: Амиров Абдул
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амиров Абдул
Место жительства
Неизвестно
СССР, Ленинград
Смерть
Неизвестно