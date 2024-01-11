(Хамитова) Рахима (Рахимя) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хамитова) Рахима (Рахимя)

Место рождения

г.Тетюши, Казанская губерния, Тетюшкий уезд,Российская империя,

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович

Мать: Хамитова Насби (Наимя)

г.Тетюши, Казанская губерния, Тетюшкий уезд,Российская империя,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Феринад Абдуллович

Отец ребёнка: Амиров Абдул

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амиров Абдул

Место жительства
Неизвестно
СССР, Ленинград
Смерть
Неизвестно
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