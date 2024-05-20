Рамазанова Васима
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиражетдин
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Фахрижамал
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1903
Сын: Хисаметдин
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Фахрижиман
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно