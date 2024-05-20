Рамазанова Васима Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рамазанова Васима

Место рождения

Татарская Караболка, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарская Караболка, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиражетдин

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Фахрижамал

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1903

Сын: Хисаметдин

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Фахрижиман

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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