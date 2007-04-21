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Крестинин Владимир Николаевич

Место рождения

Веймар

Дата рождения

21.10.1955

Дата смерти

21.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1955

Отец: Крестинин Николай Владимирович

Мать: Крестинина Мария

Веймар
Рождение ребёнка
27.04.1982

Дочь: Воронова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Лидия Николаевна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
08.01.1990

Сын: Крестинин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Лидия Николаевна

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия Николаевна

Смерть
21.04.2007
Курск, город Курск, Курская область
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