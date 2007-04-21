Крестинин Владимир Николаевич
Место рожденияВеймар
Дата рождения21.10.1955
Дата смерти21.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1955
Отец: Крестинин Николай Владимирович
Мать: Крестинина Мария
Веймар
Рождение ребёнка
27.04.1982
Дочь: Воронова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
08.01.1990
Сын: Крестинин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Николаевна
Смерть
21.04.2007