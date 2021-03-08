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Найданова Марьяна Дмитриевна
Найданова Марьяна Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.2021
Пол
Женский
Отец
Найданов Дмитрий Валерьевич
1989 г.р.
Мать
Найданова Полина Алексеевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.2021
Отец:
Найданов Дмитрий Валерьевич
Мать:
Найданова Полина Алексеевна
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