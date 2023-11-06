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Борисова Наталья Сергеевна
Борисова Наталья Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Женский
Отец
Еварестов Сергей Николаевич
1922 г.р.
Мать
Еварестова (Осанова) Людмила Леонидовна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Еварестов Сергей Николаевич
Мать:
Еварестова Людмила Леонидовна
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