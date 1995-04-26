Обручников Вадим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1995
Отец: Обручников Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.2017
Сын: Обручников Павел Вадимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.2021
Сын: Обручников Евгений Вадимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности