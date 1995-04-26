Обручников Вадим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обручников Вадим Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1995

Пол

Мужской

Отец

1973 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1995

Отец: Обручников Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.2017

Сын: Обручников Павел Вадимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.2021

Сын: Обручников Евгений Вадимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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