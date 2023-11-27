Иванов Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Константин Иванович

Иванов Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

Дети

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ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван Васильевич

Мать: Иванова Павла Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Вера

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Вера

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Вера

Смерть
Неизвестно
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