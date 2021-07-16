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Соломина Милана Алексеевна
Соломина Милана Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.2021
Пол
Женский
Отец
Соломин Алексей Алексеевич
1984 г.р.
Мать
Соломина (Чупракова) Анна Васильевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.2021
Отец:
Соломин Алексей Алексеевич
Мать:
Соломина Анна Васильевна
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