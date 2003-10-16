Сергеев Александр Максимович
Место рожденияс.Красная Горбатка, Владимирской области
Дата рождения06.01.1945 ст.
Дата смерти16.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1945 ст.
Отец: Сергеев Максим
Мать: Сергеева Пелагея
с.Красная Горбатка, Владимирской области
Рождение ребёнка
17.06.1968 ст.
Сын: Сергеев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Сергеева Галина Ивановна
Хабаровский край, Комсомольский район, п.Хурба
Рождение ребёнка
11.09.1972
Дочь: Миллер Марина Александровна
Мать ребёнка: Сергеева Галина Ивановна
Хабаровский край, Комсомольский район, г.Амурск
Рождение ребёнка
22.10.1975
Сын: Сергеев Вадим Александрович
Мать ребёнка: Сергеева Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Галина Ивановна
Комсомольск-на-Амуре
Смерть
16.10.2003