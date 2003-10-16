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Сергеев Александр Максимович

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Место рождения

с.Красная Горбатка, Владимирской области

Дата рождения

06.01.1945 ст.

Дата смерти

16.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1945 ст.

Отец: Сергеев Максим

Мать: Сергеева Пелагея

с.Красная Горбатка, Владимирской области
Рождение ребёнка
17.06.1968 ст.

Сын: Сергеев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Сергеева Галина Ивановна

Хабаровский край, Комсомольский район, п.Хурба
Рождение ребёнка
11.09.1972

Дочь: Миллер Марина Александровна

Мать ребёнка: Сергеева Галина Ивановна

Хабаровский край, Комсомольский район, г.Амурск
Рождение ребёнка
22.10.1975

Сын: Сергеев Вадим Александрович

Мать ребёнка: Сергеева Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Галина Ивановна

Комсомольск-на-Амуре
Смерть
16.10.2003
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