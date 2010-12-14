Матикайнен (Пюккенен) Ева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Пюккенен) Ева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1900

Дата смерти

24.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1924

Сын: Матикайнен Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иосифович

Рождение ребёнка
14.01.1927

Дочь: Пумалайнен Ирма

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матикайнен Рейно Петрович

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иосифович

Смерть
24.12.1984
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