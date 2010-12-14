Матикайнен (Пюккенен) Ева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1900
Дата смерти24.12.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1924
Сын: Матикайнен Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иосифович
Рождение ребёнка
14.01.1927
Дочь: Пумалайнен Ирма
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матикайнен Рейно Петрович
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иосифович
Смерть
24.12.1984