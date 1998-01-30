Норовяткина Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1980
Дочь: Филиппова Виктория Ивановна
Отец ребёнка: Норовяткин Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1982
Дочь: Караваева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Норовяткин Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1987
Сын: Норовяткин Николай Иванович
Отец ребёнка: Норовяткин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Хрулева Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Норовяткин Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1998
Дочь: Норовяткина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Норовяткин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно