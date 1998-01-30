Норовяткина Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норовяткина Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1980

Дочь: Филиппова Виктория Ивановна

Отец ребёнка: Норовяткин Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.12.1982

Дочь: Караваева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Норовяткин Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.09.1987

Сын: Норовяткин Николай Иванович

Отец ребёнка: Норовяткин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Хрулева Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Норовяткин Иван Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1998

Дочь: Норовяткина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Норовяткин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Норовяткин Иван Иванович

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