Каледа Глеб Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каледа Глеб Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

02.12.1921

Дата смерти

01.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1927 по 1994
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.11.1994
Москва, город федерального значения Москва
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