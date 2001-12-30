(Козлова) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козлова) Надежда Павловна

Место рождения

СССР

Дата рождения

1927

Дата смерти

30.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

иК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Козлов (Kozlov) Павел (Pavel)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калямина (Рябухова) Вера

Отец ребёнка: Рябухов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рябухова) ?

Отец ребёнка: Рябухов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
23.04.1958

Дочь: Канофьева (Рябухова) Любовь

Отец ребёнка: Рябухов Михаил Александрович

Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
30.12.2001

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