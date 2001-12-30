(Козлова) Надежда Павловна
Место рожденияСССР
Дата рождения1927
Дата смерти30.12.2001
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Козлов (Kozlov) Павел (Pavel)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калямина (Рябухова) Вера
Отец ребёнка: Рябухов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рябухова) ?
Отец ребёнка: Рябухов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
23.04.1958
Дочь: Канофьева (Рябухова) Любовь
Отец ребёнка: Рябухов Михаил Александрович
Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
30.12.2001