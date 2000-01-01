Живодерова (Гулякова) Аксинья (Ксения)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Живодеров (гуляков) Симиен Павлов
Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Павел Иванов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Живодеров (гуляков) Дементей Павлов
Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Павел Иванов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Павлова
Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Павел Иванов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агафья Павлова
Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Павел Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Живодеров (гуляков) Антон Павлов
Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Павел Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно