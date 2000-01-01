Живодерова (Гулякова) Аксинья (Ксения) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодерова (Гулякова) Аксинья (Ксения)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Живодеров (гуляков) Симиен Павлов

Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Павел Иванов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Живодеров (гуляков) Дементей Павлов

Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Павел Иванов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Павлова

Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Павел Иванов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агафья Павлова

Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Павел Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Живодеров (гуляков) Антон Павлов

Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Павел Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живодеров (гуляков) Павел Иванов

Смерть
Неизвестно
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