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Сунятуллин Ибрагим

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

21.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Айнетдинов Синатулла

Мать: Айнетдинова Кавсар

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Ситдикова Нурсяня Ибрагимовна

Мать ребёнка: Сунятуллина Уммикамал

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Суниятуллин Мясум

Мать ребёнка: Сунятуллина Уммикамал

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Ибрагимов Мансур

Мать ребёнка: Сунятуллина Уммикамал

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насимя

Мать ребёнка: Сунятуллина Уммикамал

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
Неизвестно
Сунятуллин Иврагим Красноармеец, __.__.1894 Горьковская обл., Красно-Октябрьский р-н, д. Чембелей, Место службы: 132 одэб. Донесение о потерях Убит 21.04.1943 Смоленская обл., Сафоновский р-н, автомагистраль Москва-Минск, 270 км, карьер, восточнее, 100 м, одиночная могила № 2
Смерть
21.04.1943
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Сафоновский р-н, автомагистраль Москва-Минск, 270 км, карьер, восточнее, 100 м, одиночная могила № 2
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