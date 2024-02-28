Сунятуллин Ибрагим
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти21.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Айнетдинов Синатулла
Мать: Айнетдинова Кавсар
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Ситдикова Нурсяня Ибрагимовна
Мать ребёнка: Сунятуллина Уммикамал
Рождение ребёнка
1926
Сын: Суниятуллин Мясум
Мать ребёнка: Сунятуллина Уммикамал
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ибрагимов Мансур
Мать ребёнка: Сунятуллина Уммикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насимя
Мать ребёнка: Сунятуллина Уммикамал
Военная служба
Неизвестно
Сунятуллин Иврагим Красноармеец, __.__.1894 Горьковская обл., Красно-Октябрьский р-н, д. Чембелей, Место службы: 132 одэб. Донесение о потерях Убит 21.04.1943 Смоленская обл., Сафоновский р-н, автомагистраль Москва-Минск, 270 км, карьер, восточнее, 100 м, одиночная могила № 2
Смерть
21.04.1943
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Сафоновский р-н, автомагистраль Москва-Минск, 270 км, карьер, восточнее, 100 м, одиночная могила № 2