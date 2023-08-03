Каютова Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каютова Надежда Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Межаков-Каютов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Каютов Павел Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1867

Сын: Каютов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Каютов Павел Иванович

сельцо Надеждино (Рязанская губерния, Михайловский уезд, Феняевская волость), Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Радугина Анна Павловна

Отец ребёнка: Каютов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каютов Павел Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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