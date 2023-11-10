Красильникова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1975

Отец: Климин Николай Геннадьевич

Мать: Климина Томара Николаевна

Рождение ребёнка
14.03.1996

Дочь: Саитова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Красильникова Владимир Александрович

Рождение ребёнка
27.04.2006

Сын: Красильников Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: Красильникова Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красильникова Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Красильникова Владимир Александрович

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