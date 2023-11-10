Красильникова Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1975
Рождение ребёнка
14.03.1996
Дочь: Саитова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Красильникова Владимир Александрович
Рождение ребёнка
27.04.2006
Сын: Красильников Кирилл Владимирович
Отец ребёнка: Красильникова Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красильникова Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Красильникова Владимир Александрович