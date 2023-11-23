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Наталья Климентова
Наталья Климентова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1789
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Климент Георгиев
1763 г.р.
Мать
Анна Никитина
1766 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец:
Климент Георгиев
Мать:
Анна Никитина
Смерть
Неизвестно
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