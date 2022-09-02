Кудашова (Тимошкина) Ольга Петровна
женский, родилась 10.11.1920, Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умерла 22.02.1993, Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1920
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.02.1993
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)