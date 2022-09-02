Кудашова (Тимошкина) Ольга Петровна 10.11.1920 — найти родственников по фамилии на Familio

Кудашова (Тимошкина) Ольга Петровна

Автор
СК
Крафт С.

женский, родилась 10.11.1920, Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умерла 22.02.1993, Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1920

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
22.02.1993
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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