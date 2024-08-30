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Ступина Дарья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Ступин Семен Алексеевич

Мать: Ступина Анна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ступин-Воробьев Иван Матфеевич

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович

Рождение ребёнка
27.08.1815

Сын: Ступин Александр Матфеевич

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1820

Дочь: (Ступина) Евлампия Матфеевна

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.11.1821

Дочь: (Ступина) Екатерина Матфеевна

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.11.1824

Сын: Ступин Андрей Матфеевич

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.09.1827

Дочь: (Ступина) Евлампия Матфеевна

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.09.1829

Сын: Ступин Дмитрий Матфеевич

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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