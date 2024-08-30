Ступина Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Ступин Семен Алексеевич
Мать: Ступина Анна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ступин-Воробьев Иван Матфеевич
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович
Рождение ребёнка
27.08.1815
Сын: Ступин Александр Матфеевич
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович
Рождение ребёнка
26.09.1820
Дочь: (Ступина) Евлампия Матфеевна
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович
Рождение ребёнка
14.11.1821
Дочь: (Ступина) Екатерина Матфеевна
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович
Рождение ребёнка
29.11.1824
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович
Рождение ребёнка
22.09.1827
Дочь: (Ступина) Евлампия Матфеевна
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович
Рождение ребёнка
27.09.1829
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Матфей Гаврилович