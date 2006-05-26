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Козырев Василий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1945

Дата смерти

26.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1945

Отец: Козырев Сергей Ильич

Мать: Козырева Агрипина Никитична

Рождение ребёнка
23.04.1971

Сын: Козырев Вадим Васильевич

Мать ребёнка: Козырева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1972

Дочь: Халтурина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Козырева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
19.04.1975

Сын: Козырев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Козырева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1977

Сын: Козырев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Козырева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1979

Сын: Козырев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Козырева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.1980

Дочь: Софронова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Козырева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1983

Сын: Козырев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Козырева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Татьяна Ивановна

Смерть
26.05.2006
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