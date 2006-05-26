Козырев Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1945
Дата смерти26.05.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1945
Отец: Козырев Сергей Ильич
Рождение ребёнка
23.04.1971
Мать ребёнка: Козырева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1972
Дочь: Халтурина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Козырева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1975
Сын: Козырев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Козырева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1977
Сын: Козырев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Козырева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1979
Сын: Козырев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Козырева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
23.12.1980
Дочь: Софронова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Козырева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1983
Сын: Козырев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Козырева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.2006