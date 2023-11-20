(Vashkov-Вашкова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Vashkov-Вашкова) Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1815

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Матвей

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 10.06.1819

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Матвей

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.05.1824

Сын: Vashkov-Вашков Алексей

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Матвей

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.08.1826

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Матвей

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Матвей

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.09.1831

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Матвей

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.01.1833

Сын: Vashkov-Вашков Иван

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Матвей

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Vashkov-Вашков Матвей

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