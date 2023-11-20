(Vashkov-Вашкова) Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Яков
Рождение ребёнка
07.10.1815
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Матвей
Рождение ребёнка
Около 10.06.1819
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Матвей
Рождение ребёнка
08.05.1824
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Матвей
Рождение ребёнка
08.08.1826
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Матвей
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Матвей
Рождение ребёнка
27.09.1831
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Матвей
Рождение ребёнка
03.01.1833
Сын: Vashkov-Вашков Иван
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Матвей
Бракосочетание
Неизвестно