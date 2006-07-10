юлдашева (Таисова) Альфия
Место рожденияс Пушкина Оренбург.обл
Дата рождения21.09.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
с Пушкина Оренбург.обл
Бракосочетание
21.08.2005
Муж: Юлдашев Гаппас
с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
10.07.2006
Дочь: рамина
Отец ребёнка: Юлдашев Гаппас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев рамиль
Отец ребёнка: Юлдашев Гаппас