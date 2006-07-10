юлдашева (Таисова) Альфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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юлдашева (Таисова) Альфия

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Место рождения

с Пушкина Оренбург.обл

Дата рождения

21.09.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

с Пушкина Оренбург.обл
Бракосочетание
21.08.2005

Муж: Юлдашев Гаппас

с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
10.07.2006

Дочь: рамина

Отец ребёнка: Юлдашев Гаппас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев рамиль

Отец ребёнка: Юлдашев Гаппас

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