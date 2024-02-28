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Никольский Андрей Николаевич

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Место рождения

Калтасы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1975

Отец: Никольский Николай Николаевич

Мать: Никольская Маргарита Кутлубаевна

Калтасы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Образование
С 01.09.1992 по 18.06.1998
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
С-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина)
Работа или профессия
С 02.12.1997 по 10.08.1999
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОАО "Петербургская молочная компания "РОСКА"
Работа или профессия
С 23.08.1999 по 09.04.2001
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования АНК "Башнефть"
Работа или профессия
С 10.04.2001 по 13.12.2001
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
ООО ТПК "Тритон"
Работа или профессия
С 14.12.2001 по 02.04.2017
Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Арланское НУ АО "Транснефть-Урал"
Бракосочетание
01.09.2006

Жена: Никольская Ольга Валерьевна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.2009

Сын: Никольский Лев Андреевич

Мать ребёнка: Никольская Ольга Валерьевна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Работа или профессия
С 08.04.2017 по 27.04.2022
Среднеботуобинское территориальное управления ИРПУ МРВС ООО ИК "СИБИНТЕК"
Работа или профессия
19.05.2022
Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Иркутский завод полимеров
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