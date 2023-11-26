Семёнова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Ольга Аркадьевна
Отец ребёнка: Семёнов Аркадий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Семёнов Аркадий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Виктор Аркадьевна
Отец ребёнка: Семёнов Аркадий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно