Воронецкий Адольф Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронецкий Михаил Осипов
Мать: Воронецкая Антонина
Рождение ребёнка
15.08.1905
Дочь: Госпаревич (Воронецкая) Эмалия Адольфовна
Мать ребёнка: Воронецкая Юлия Яковлевна
деревня Петропавловка, Тевризский район Омская область
Смерть
Неизвестно