Воронецкий Адольф Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Воронецкий Адольф Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронецкий Михаил Осипов

Мать: Воронецкая Антонина

Рождение ребёнка
15.08.1905

Дочь: Госпаревич (Воронецкая) Эмалия Адольфовна

Мать ребёнка: Воронецкая Юлия Яковлевна

деревня Петропавловка, Тевризский район Омская область
Смерть
Неизвестно

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