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Усынин Иоанн Петрович

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Место рождения

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848 ст.

Отец: Усынин Петр Семенович

Мать: Усынина Евфимия Семеновна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.04.1869 ст.

Дочь: Александра Иоановна

Мать ребёнка: Усынина Евдокия Никифоровна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.03.1870 ст.

Сын: Усынин Иоанн Иоаннович

Мать ребёнка: Усынина Евдокия Никифоровна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.08.1886 ст.

Сын: Усынин Антоний Иоаннович

Мать ребёнка: Усынина Евдокия Никифоровна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.02.1888 ст.

Сын: Усынин Феодор Иоаннович

Мать ребёнка: Усынина Евдокия Никифоровна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.06.1889 ст.

Дочь: Акилина Иоанновна

Мать ребёнка: Усынина Евдокия Никифоровна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Иоанновна

Мать ребёнка: Усынина Евдокия Никифоровна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иоанновна

Мать ребёнка: Усынина Евдокия Никифоровна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
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