Усынин Иоанн Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848 ст.
Отец: Усынин Петр Семенович
Рождение ребёнка
22.04.1869 ст.
Дочь: Александра Иоановна
Мать ребёнка: Усынина Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
07.03.1870 ст.
Мать ребёнка: Усынина Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
01.08.1886 ст.
Мать ребёнка: Усынина Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
02.02.1888 ст.
Мать ребёнка: Усынина Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
01.06.1889 ст.
Дочь: Акилина Иоанновна
Мать ребёнка: Усынина Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Иоанновна
Мать ребёнка: Усынина Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иоанновна
Мать ребёнка: Усынина Евдокия Никифоровна
Смерть
Неизвестно