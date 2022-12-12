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Ватагин Василий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1879 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1909 ст.

Жена: Ватагина Мария Ефремовна

Москва, город федерального значения Москва
Венчание проходило в Богоявленском соборе в Дорогомиловской слободе. Одним из поручителей со стороны невесты на свадьбе был Матвей Павлович Синтов (https://familio.org/persons/7a6e24f6-e359-4bd1-8016-... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ватагина Мария Ефремовна

Смерть
1942
Москва, город федерального значения Москва
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