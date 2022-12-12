Ватагин Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1879 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1909 ст.
Жена: Ватагина Мария Ефремовна
Венчание проходило в Богоявленском соборе в Дорогомиловской слободе. Одним из поручителей со стороны невесты на свадьбе был Матвей Павлович Синтов (https://familio.org/persons/7a6e24f6-e359-4bd1-8016-... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ватагина Мария Ефремовна
Смерть
1942