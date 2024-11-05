Радаева Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.12.1892 ст.
Дата смерти18.?.1945
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1892 ст.
Бракосочетание
20.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
06.11.1912
Дочь: Захватова (Никифорова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров (Нисютин) Иван Никитович
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: (Никифорова) Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров (Нисютин) Иван Никитович
с.Спешневка, Ульяновская обл, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1915 ст.
Дочь: (Никифорова) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров (Нисютин) Иван Никитович
Рождение ребёнка
12.06.1917
Сын: Никифоров Виктор Иванович
Отец ребёнка: Никифоров (Нисютин) Иван Никитович
Рождение ребёнка
06.02.1920
Дочь: Никифорова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров (Нисютин) Иван Никитович
Спешневка, Ульяновская обл, Россия
Смерть
18.?.1945