Радаева Анастасия Николаевна 08.12.1892 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Радаева Анастасия Николаевна

Место рождения

Спешневка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.12.1892 ст.

Дата смерти

18.?.1945

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1892 ст.

Отец: Радаев Николай Васильевич

Мать: Петряева Пелагея Михайловна

Спешневка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1912 ст.

Муж: Никифоров (Нисютин) Иван Никитович

Рождение ребёнка
06.11.1912

Дочь: Захватова (Никифорова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров (Нисютин) Иван Никитович

Спешневка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Никифорова) Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров (Нисютин) Иван Никитович

с.Спешневка, Ульяновская обл, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1915 ст.

Дочь: (Никифорова) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров (Нисютин) Иван Никитович

Спешневка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1917

Сын: Никифоров Виктор Иванович

Отец ребёнка: Никифоров (Нисютин) Иван Никитович

Спешневка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1920

Дочь: Никифорова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров (Нисютин) Иван Никитович

Спешневка, Ульяновская обл, Россия
Смерть
18.?.1945

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