Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1970 г.р.

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1970

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Николай

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