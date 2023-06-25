Торгашева Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торгашева Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 21.08.1811

Дочь: Торгашева Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Торгашев Георгий Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 22.11.1814

Сын: Пронин Меркул Георгиевич

Отец ребёнка: Торгашев Георгий Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Торгашев Георгий Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торгашев Георгий Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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