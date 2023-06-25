Торгашева Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 21.08.1811
Дочь: Торгашева Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Торгашев Георгий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 22.11.1814
Отец ребёнка: Торгашев Георгий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Торгашев Георгий Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно