Жигарева Марина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Жигарев Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
17.03.1903
Отец ребёнка: Жигарев Кузьма Алексеевич
Мистрюковское, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно