Жигарева Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигарева Марина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Жигарев Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Жигарев Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
17.03.1903

Сын: Клыков Феодосий Кузьмич

Отец ребёнка: Жигарев Кузьма Алексеевич

Мистрюковское, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигарев Кузьма Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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