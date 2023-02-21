Михайлов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Василий Павлович

Михайлов Василий Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Михайлов Павел Васильевич

Мать: Михайлова Дарья Федоровна

Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close