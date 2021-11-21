Новикова Людмила Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1953
Дата смерти21.11.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1953
Отец: Атучин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1983
Сын: Новиков Руслан Николаевич
Отец ребёнка: Новиков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Николай Михайлович
Смерть
21.11.2021