Новикова Людмила Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Людмила Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1953

Дата смерти

21.11.2021

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1953

Отец: Атучин Ефим Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1983

Сын: Новиков Руслан Николаевич

Отец ребёнка: Новиков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Николай Михайлович

Смерть
21.11.2021
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