Миронов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1951
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1951
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Котельники, Котельники, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1984
Сын: Миронов Александр Александрович
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