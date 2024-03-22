Миронов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Александр Алексеевич

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Место рождения

Молодой Туд, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.03.1951

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Молодой Туд, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Котельники, Котельники, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1984

Сын: Миронов Александр Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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