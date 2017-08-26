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Вокуева Галина Иоильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1926

Дата смерти

26.08.2017

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1926

Отец: Канев Иоиль

Мать: Канева Анна Ионновна

Рождение ребёнка
27.12.1958

Дочь: Амелькина Вера Вячеславовна

Отец ребёнка: Вокуев Вячеслав Кузьмич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Вокуев Василий Вячеславович

Отец ребёнка: Вокуев Вячеслав Кузьмич

Рождение ребёнка
01.02.1962

Дочь: Филиппова (Вокуева) Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: Вокуев Вячеслав Кузьмич

Рождение ребёнка
29.10.1963

Сын: Вокуев Валерий Вячеславович

Отец ребёнка: Вокуев Вячеслав Кузьмич

Смерть
26.08.2017

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