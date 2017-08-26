Вокуева Галина Иоильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1926
Дата смерти26.08.2017
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1926
Отец: Канев Иоиль
Мать: Канева Анна Ионновна
Рождение ребёнка
27.12.1958
Дочь: Амелькина Вера Вячеславовна
Отец ребёнка: Вокуев Вячеслав Кузьмич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Вокуев Василий Вячеславович
Отец ребёнка: Вокуев Вячеслав Кузьмич
Рождение ребёнка
01.02.1962
Дочь: Филиппова (Вокуева) Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Вокуев Вячеслав Кузьмич
Рождение ребёнка
29.10.1963
Сын: Вокуев Валерий Вячеславович
Отец ребёнка: Вокуев Вячеслав Кузьмич
Смерть
26.08.2017