Василенко Петр Ефимович
Место рожденияУкраинская ССР, село Сущанка
Дата рождения12.08.1929
Дата смерти28.01.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Василенко (Шимченко) Галина Васильевна
Смерть
28.01.2019
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно