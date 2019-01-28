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Василенко Петр Ефимович

Место рождения

Украинская ССР, село Сущанка

Дата рождения

12.08.1929

Дата смерти

28.01.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко (Шимченко) Галина Васильевна

Рождение ребёнка
15.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Василенко (Шимченко) Галина Васильевна

Смерть
28.01.2019
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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