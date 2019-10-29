Лушникова (Токарева) Екатерина Григорьевна
Место рожденияКурганская область, Мишкинский район, село Введенское
Дата рождения23.12.1924
Дата смерти29.10.2019
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1924
Курганская область, Мишкинский район, село Введенское
Рождение ребёнка
29.11.1951
Дочь: Геращенко Галина Владимировна
Отец ребёнка: Лушников Владимир Сергеевич
Мишкино, Курганская область
Рождение ребёнка
21.02.1963
Дочь: Сабурова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Лушников Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лушников Николай Владимирович
Отец ребёнка: Лушников Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Лушников Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогозина Нина Владимировна
Отец ребёнка: Лушников Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валера
Смерть
29.10.2019