Лушникова (Токарева) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушникова (Токарева) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Курганская область, Мишкинский район, село Введенское

Дата рождения

23.12.1924

Дата смерти

29.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1924

Отец: Токарев Григорий Иванович

Мать: Токарева Маремьяна Андреевна

Курганская область, Мишкинский район, село Введенское
Рождение ребёнка
29.11.1951

Дочь: Геращенко Галина Владимировна

Отец ребёнка: Лушников Владимир Сергеевич

Мишкино, Курганская область
Рождение ребёнка
21.02.1963

Дочь: Сабурова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Лушников Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лушников Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лушников Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лушников Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лушников Николай Владимирович

Отец ребёнка: Лушников Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Лушников Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогозина Нина Владимировна

Отец ребёнка: Лушников Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валера

Отец ребёнка: не указан

Смерть
29.10.2019
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