Рыбин Геннадий Гермогенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбин Геннадий Гермогенович

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Место рождения

Норское, Норская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1873 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: Рыбин Гермоген Евграфович

Мать: Рыбина Мария Ефимовна

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбина Марина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбина Маргарита

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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