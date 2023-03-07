Рыбин Геннадий Гермогенович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893
Отец: Рыбин Гермоген Евграфович
Мать: Рыбина Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбина Марина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбина Маргарита
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно