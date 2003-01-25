Воробьёв Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1958
Дата смерти25.01.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьёва (Анохина) Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
17.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьёва (Анохина) Галина Алексеевна
Смерть
25.01.2003