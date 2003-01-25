Воробьёв Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1958

Дата смерти

25.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва (Анохина) Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
09.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва (Анохина) Галина Алексеевна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
17.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва (Анохина) Галина Алексеевна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
25.01.2003

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