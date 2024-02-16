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Коренюк Алексей Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коренюк Роман Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1899 ст.

Дочь: Коренюк Федора Алексеевна

Мать ребёнка: Коренюк Евдокия Даниловна

Круглая, Антроповская волость, Тюменский уезд
Свидетельство выслано в г.Тюмень 26.10.1942 ГА в г. Тобольске, плёнка 2347737, стр. 184 https://clck.ru/38rp2R
Рождение ребёнка
12.11.1900 ст.

Сын: Коренюк Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Коренюк Евдокия Даниловна

Круглая, Антроповская волость, Тюменский уезд
ГА в г. Тобольске, плёнка 2347737, стр. 229 https://clck.ru/38ronA
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренюк Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Коренюк Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренюк Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Коренюк Евдокия Даниловна

Смерть
Неизвестно
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