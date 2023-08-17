Семенова Мотрена Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Григорьев Николай Потапович
Отец ребёнка: Семенов Потап Григорьевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Григорьев Василий Потапович
Отец ребёнка: Семенов Потап Григорьевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Григорьева Марфа Потаповна
Отец ребёнка: Семенов Потап Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Григорий Потапович
Отец ребёнка: Семенов Потап Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Мария Потаповна
Отец ребёнка: Семенов Потап Григорьевич