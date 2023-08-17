Семенова Мотрена Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Мотрена Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Григорьев Николай Потапович

Отец ребёнка: Семенов Потап Григорьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Григорьев Василий Потапович

Отец ребёнка: Семенов Потап Григорьевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Григорьева Марфа Потаповна

Отец ребёнка: Семенов Потап Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Григорий Потапович

Отец ребёнка: Семенов Потап Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Мария Потаповна

Отец ребёнка: Семенов Потап Григорьевич

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