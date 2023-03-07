Бакулин Трофим (Трофимко) Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1632
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1632
Отец: Бакулин Петр Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Третье Болобановское Савки Омельянова, Юрьевская волость, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646