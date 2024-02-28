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Хохлов Николай Лукич

Место рождения

Песочня, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.12.1906

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Песочня, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
08.12.1906
Васильевское, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Хохловы Светлана Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Иван Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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