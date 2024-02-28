Хохлов Николай Лукич
Место рождения
Дата рождения06.12.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1906
Крещение
08.12.1906
Васильевское, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Хохловы Светлана Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохлов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохлов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности